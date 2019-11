Țigări de contrabandă, confiscate într-o piață din Timișoara Nici nu a apucat sa intre in piața pentru a-și vinde marfa, ca a fost luat la ochi de autoritați. Un barbat din Timișoara a fost prins de jandarmi cand incerca sa vanda, intr-o piața, 30 de cartue de țigari de contrabanda. Barbatul in varsta de 64 de ani a fost depistat, luni, 25 noiembrie, […] Articolul Țigari de contrabanda, confiscate intr-o piața din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

