Tigări cu marijuana pentru cei care se vaccinează - Unde se întâmplă asta Statul american Washington a gasit un mod inedit de a atrage populația sa se vaccineze impotriva COVID-19. Persoanele majore, cu varsta de peste 21 de ani, care se imunizeaza in dispensarele de cannabis vor primi ca recompensa o țigara cu marijuana. Washington este statul care a legalizat folosirea reacreativa a marijuanei in anul 2012. Decizia de a oferi joint-uri gratuite nu este singulara. Tot in Washington, mai multe baruri au oferit gratuit bauturi alcoolice clienților care s-au vaccinat. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

