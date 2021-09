Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au desfasurat in ultimele 24 de ore mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu țigari, in urma carora au confiscat aproximativ 37.000 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 420.000 lei. Marti,…

- Politistii de frontiera suceveni au depistat in trafic un autoturism in care se aflau aproximativ 7.000 de pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, soferul abandonand masina si fugind in padure. Potrivit Politiei de Frontiera, in data de 28 august, la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei…

- In cursul zilei de sambata, de 28 august a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei a fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 8.30, polițiștii de frontiera au identificat…

- In urma unor actiuni derulate in zona de responsabilitate, politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat cantitatea de 22.000 de pachete cu tigari, in valoare de peste 257.000 lei. Cercetarile continua pentru depistarea persoanelor implicate in activitatile…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au confiscat in cadrul unei acțiuni desfașurate pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigari, in localitatea de frontiera Teceu Mic, cantitatea de 16.450 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 193.000…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni , cantitatea de 24.430 de pachete cu țigari, in valoare de 286.100 lei. In unul dintre cazuri, polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa foloseasca dispozitivul anti-pneu pentru a opri un autoturism…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au oprit un Porsche Cayenne pentru verificari și au descoperit ca mașina transporta țigari de contrabanda. Poliția a confiscat 24.430 de pachete cu țigari, in valoare de 286.100 lei. Polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa foloseasca dispozitivul…