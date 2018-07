Țigara electronică, o alternativă cu mai puține riscuri la fumatul convențional Brad Rodu, medic și profesor cercetator la Universitatea din Louisville din SUA, prezent la dezbatere, susține ca reducerea riscului printre fumatori se poate realiza prin educarea acestora asupra faptului ca exista produse alternative care pot inlocui țigarile clasice. El susține ca s-a stabilit ca țigarile electronice sunt mai puțin daunatoare cu 95% decat țigarile normale. „Ceea ce incercam sa facem in ceea ce privește reducerea riscului este modificarea modului de livrare, felul in care consumam nicotina, cafeina și alte droguri. Numim acest lucru: tutunul fara fumat. Consumam nicotina, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

