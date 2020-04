Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț, un adolescent din Județul Dolj, s-a spanzurat. Baiatul avea 14 ani și a fost gasit fara suflare vinerea trecuta, informeaza stiridiaspora.ro. Aflata la munca, in Spania, mama puștiului a facut tot posibilul pentru a reveni in țara și sa-și copilul pe ultimul drum. Din pacate, din cauza masurilor…

- Primaria comunei Teliu, din județul Brașov, este sub asaltul țiganilor intorși de la cerșit din Anglia și Germania. Aceștia au reușit sa bage spaima in personalul Primariei. Țiganii au fost introduși in izolare la intoarcerea in țara, dar se pare ca autoritaților centrale nu le mai pasa de aceștia.…

- Astazi, orele 20.00, politiștii au identificat in vegetația de pe malul unei balți de pescuit din localitatea Oreavu, comuna Gugești, un cadavru ce pare a fi al minorului plecat de la domiciliu din data de 22 martie a.c. Acesta urmeaza a fi scos din locul in care a fost identificat cu ajutorul reprezentanților…

- Inca un pacient infectat cu coronavirus in Romania s-a vindecat! Elevul de liceu in varsta de 16 ani, care fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu confirmare de coronavirus, a fost externat, sambata, dupa ce doua teste succesive au iesit negative, anunta Directia…

- „In noaptea de marti spre miercuri pompierii giurgiuveni au fost solicitati sa intervina in sprijin la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu pentru taierea unui inel de pe degetul aratator al unui copil. Baiatul, in varsta de 13 ani, nu a mai putut sa-si scoata inelul…

- FIZES – Pe data de 15 februarie, Fizesul a fost scena unui episod violent si tragic, in care atat suspectul, cat si victima sunt doi tineri la inceput de viata. Din pacate, pentru nici unul dintre ei viata nu va mai fi la fel! Nimic nu prevestea nenorocirea pentru tanarul de doar de 20 de ani care avea…

- Baiatul lui Dwyane Wade, este transgender. Fostul star de la NBA a povestit, in emisiunea ”The Ellen Show”, momentul cand copilul sau, Zaya, 12 ani, i-a marturisit ca este transgender și ca vrea sa fie tratat ca o ”ea”.

- „Voi sarbatori intr-un mediu cat se poate de restrans, cu baiatul meu, care a venit de la Londra, cu fiica mea si cu sotia, si cu o pulpa de mistret gatita de sotia mea care gateste vanatul foarte bine. Baiatul meu (Alexandru Gaitan – n.r.) a venit special de la Londra sa ma serbeze. Lui, din fericire,…