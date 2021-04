Țiganiada guvernării. Cîțu pierde Mai toți s-au repezit sa lanseze scenarii despre ruperea coaliției și despre șansele PNL de a o mai conduce. Numai cațiva au prevazut ca nu se va intampla nimic. Dar nimeni nu și-a dat seama ca discuțiile nervoase, amenințarile și declarațiile de razboi generate de demiterea lui Vlad Voiculescu erau doar motive pentru o noua […] The post Țiganiada guvernarii. Cițu pierde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu spune ca este in continuare șocat de modul in care a fost inlaturat de la conducerea Ministerului Sanatații, pentru ca a crezut ca va fi mult timp in aceasta funcție. „Deocamdata o sa dorm”, a declarat el, infirmand ca și-ar fi dorit funcția lui Valeriu Gheorghița. Vlad Voiculescu…

- Varianta Ludovic Orban-premier ar aduce mult mai multa stabilitate guvernarii, spune deputatul USR PLUS Iulian Bulai. „Poate am greșit in decembrie, cand am spus ”, zice Bulai acum. „L-am cunoscut mult mai bine pe Ludovic Orban in ultimele patru luni și iți dai seama de faptul ca poate ca noi am greșit…

- USR PLUS nu ia in calcul posibilitatea de a ieși de la guvernare. Iulian Bulai, vicepreședinte USR-PLUS, spune ca varianta ca Ludovic Orban sa redevina premier ar aduce mult mai multa stabilitate guvernarii. Intrebat daca Ludovic Orban-premier ar fi o varianta buna pentru a depași criza din coaliție,…

- USR PLUS nu are opțiunea de a ieși de la guvernare a declarat la RFI vicepreședintele Alianței, Iulian Bulai, în contextul crizei din coaliție, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Deputatul USR-PLUS considera ca varianta Ludovic Orban-premier ar aduce mult mai multa…

- Criza majora in coaliția de guvernare de la București. Premierul Florin Cițu l-a demis astazi pe ministrul sanatații Vlad Voiculescu, nemulțumit de modul care a gestionat lupta cu pandemia și dupa o haraiala de cateva zile pe marginea noilor criterii de carantinare ale localitaților. Președintele Klaus…

- Dupa cum era de așteptat, Dominic Fritz a comentat in sens negativ demiterea surpriza a colegului sau de partid, Vlad Voiculescu de catre premierul Cițu. Decizia e apreciata ca fiind una ”prematura”, iar Vlad Voiculescu a beneficiat de o campanie media extrem de bine ghidata impotriva sa. „O decizie…

- Romania pierde, anual, un miliard de euro din cauza modului bolnavicios in care a fost pastorita agricultura de catre guvernarea PSD, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple cu titlul "Agricultura Romaniei…

- Romanii au fost tot timpul mințiți cu privire la numarul și rata infectarilor, iar recentul conflict dintre premierul Florin Cițu și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, este inca o dovada clara, afirm