- Sase perchezitii domiciliare au loc joi dimineata, 17 iulie, la casele unor membri ai clanului Tanase din Iasi, intr-un dosar de furt calificat. Ancheta este derulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Petrosani si vizeaza un furt ce a avut loc in septembrie 2019, in Petrosani. Atunci, o tanara pe…

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare miercuri dimineata 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La acest moment, politisti din…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a dispus clasarea unui dosar in care un preot clujean a fost acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor, in urma unei slujbe religioase oficiate in luna aprilie. "In raport cu situatia de fapt, se constata ca acuzatiile aduse lui Marian Bogdan-Sergiu,…

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au hotarat sa condamne la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare un craiovean de 37 de ani, acuzat de comiterea a trei infractiuni de santaj. Anchetatorii au retinut ca barbatul si-a santajat fosta iubita, dar si alte doua persoane, una fiind tatal fostei…

- Un dosar penal a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina, in cazul focarului de coronavirus de la Ambulanța Olt. Ancheta epidemiologica a scos la iveala ca nu se facea triaj, iar o...

- Un brailean de 24 de ani s-a ales cu dosar penal si i-a fost ridicat permisul de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce, dupa ce a fost depistat circuland cu o masina care avea inspectia tehnica periodica expirata si numerele de inmatriculare ale unui alt autoturism, potrivit informatiilor…

- Doi politisti de frontiera din Bors au fost ridicati, marti, de catre ofiterii DGA, direct din ghereta de control, intr-o actiune coordonata de un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, vizand fapte de coruptie.