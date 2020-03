Tifla guvernamentală Sunt societati comerciale, SA, SRL, PFA etc., care se incapataneaza sa functioneze, sa reziste, si nu este vorba numai de cele din industria alimentara sau din sfera utilitatilor. Sunt intreprinderile mijlocii si mici, baza, in Romania, a economiei, cum se intampla si in marea majoritate a tarilor europene. Fac, astazi, eforturi extraordinare pentru ca activitatea […] Articolul Tifla guvernamentala apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

