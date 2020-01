Stiri pe aceeasi tema

- Tiffany Trump, 25 de ani, fiica cea mica a lui Donald Trump si fostul model Marla Maples, si-a confirmat saptamana trecuta relatia cu milionarul libanez Michael Boulos printr-o imagine postata pe contul sau de Instagram in care tanarul cuplu este inconjurat de respectivii lor parinti, relateaza online…

- Democratii si republicanii au pareri diferite cu privire la punerea sub acuzare, la 18 decembrie, a presedintelui american Donald Trump, de catre majoritatea democrata din Camera Reprezentantilor. Trunp este acuzat pentru "abuz de putere" si "impiedicarea bunei activitati a Congresului" in dosarul…

- Presedintele american Donald Trump i-a luat cadou sotiei sale Melania... o ”felicitare foarte frumoasa”, relateaza The Huffington Post, scrie news.ro.Intrebat intr-o videoconferinta cu jurnalisti pe care a sustinut-o in Ajunul Craciunului in biroul sau de la resedinta Mar-a-Lago, in Florida,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat, luni seara, drept o "rusine" decizia Camerei Reprezentantilor de a continua cât timp el se afla la summitul NATO audierile în ancheta care îl vizeaza, potrivit Mediafax. "Democratii, stânga radicala, democratii care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, un politician republican, s-a folosit de functie în interes personal, subminând securitatea nationala, a acuzat vineri Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, informeaza Mediafax citând site-ul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri seara ca nu a cerut „nimic” din partea Ucrainei, astfel ca audierile din Camera Reprezentantilor trebuie sa fie oprite, informeaza Mediafax citând Associated Press.Donald Trump a declarat ca marturiile din Camera Reprezentantilor…

- Intrarea luii Trump pe Madison Square Garden sambata, la ora locala 22.00 (duminica, 6.00, ora Romaniei), a fost condamnata in mod mai zgomotos decat cateva aplauze si incurajari, a constatat un jurnalist AFP.”Ne-am fi distrat mai bine daca el n-ar fi fost aici”, a declarat pentru AFP Anna…

- Presedintele american Donald Trump a fost huiduit duminica de spectatori in timp ce asista in compania sotiei sale Melania la cel de-al cincilea meci de baseball din World Series la Washington, informeaza luni AFP, citata de Agerpres. Spectatori au inceput sa huiduie atunci cand imaginea lui Donald…