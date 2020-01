Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat, azi noapte, mai mult de o duzina de rachete balistice impotriva forțelor militare și ai coaliției americane din Irak, a confirmat Departamentul de Aparare al SUA. Acesta este un raspuns coordonat la uciderea celui mai puternic comandant militar iranian, Qassem Soleimani, de vinerea…

- O multime impresionanta de oameni a umplut, luni, strazile din Teheran la inmormantarea generalului iranian Qasem Soleimani, asasinat vineri de armata americana. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a plans in public in timp ce conducea procesiunea generalului Soleimani, generalul iranian…

- Statele Unite le cer cetațenilor americani sa paraseasca de urgența teritoriul irakian. Solicitarea Departamentului american de Stat vine la cateva ore dupa atacul de azi dimineata, din vecinatatea aeroportului din Bagdad, in urma caruia comandantul fortelor de elita ale Garzilor Revolutionare si un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca SUA nu si-au indeplinit pe deplin angajamentele asupra retragerii fortelor kurde in Siria, informeaza marti AFP. Erdogan a facut aceasta afirmatie inainte de a lua avionul spre Washington, unde are programata o intrevedere cu presedintele american…

- O treime dintre oamenii din generatia „millennials”, respectiv cei nascuți in perioada 1981 – 1996, ar vota in 2020 cu candidatii de extrema stanga, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat la cererea Victims of Communism Memorial Foundation, un ONG cu sediul in Washington, SUA, scrie Mediafax. „Amnezia…

- 'Ieri (joi, n.red.), aviatia franceza a bombardat mai multe ascunzatori si tuneluri ale Daesh (acronimul arab al SI, n.red.), caruia nu-i vom lasa niciun ragaz', a transmis ministrul pe Twitter. 'Levantul a fost teatrul a numeroase repozitionari recente. Pozitia Frantei, in ce o priveste, este constanta,…

- Simona Halep are de aproape un an o relație cu afaceristul Toni Iuruc, care a cerut-o in casatorie in urma cu o cateva saptamani. Sportiva a acceptat, iar apoi și-a dat acordul și tatal ei, care a pus insa o condiție. Simona Halep a vorbit IN PREMIERA despre NUNTA cu Toni Iuruc. Decor de vis…

- Filele pașaportului lui Giuliani s-au umplut rapid spre finalul lui 2018. În acel octombrie el a calatorit în Armenia pentru a se afla în prim-panul unei conferințe pro-Rusia, la care s-a întâlnit cu ministrul armean interimar al apararii. În noiembrie Giuliani a…