TIFF Sibiu 2020: cele mai urmărite filme la prima ediție organizată exclusiv în aer liber Cea de-a 14-a ediție TIFF Sibiu s-a incheiat duminica seara, pe 30 august, dupa patru zile marcate de proiecții și evenimente speciale, organizate exclusiv in aer liber. In topul preferințelor cinefililor s-au aflat, anul acesta, cele mai așteptate și apreciate titluri ale momentului, dar și producțiile autohtone, prezentate chiar de creatorii lor, invitați speciali la Sibiu. Mii de spectatori s-au bucurat și la aceasta ediție de filmele noi și multi-premiate, prezentate in premiera la Sibiu in ultimul weekend de vara. Toate cele 500 de locuri disponibile in Piața Mare din Sibiu au fost ocupate… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

