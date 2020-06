Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania va avea loc intre 31 iulie si 9 august. Amanat din cauza masurilor de restrictie adoptate de autoritati in aceasta primavara, TIFF propune o editie de vara cu multe proiectii in aer liber, atmosfera de vacanta si un program adaptat…

- 90% dintre romanii din mediul urban intenționeaza sa ramana acasa de Paște anul acesta in contextul pandemiei de coronavirus, arata ultimele date (culese in perioada 6-10 aprilie) din studiul Consumer Stress Score realizat de catre iSense Solutions. Cat privește momentul in care viața iși va relua cursul…

- In contextul situației actuale din țara și ținand cont de restricțiile impuse pentru siguranța tuturor, echipa Festivalului Internațional de Film Transilvania a luat decizia de a reprograma ediția cu numarul 19. „Am pregatit TIFF-ul pana in ultima clipa, am sperat ca ne vom intalni la Cluj intre 29…

- TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, vine cu o selecție de filme accesibile gratuit și cu propunerea de a transforma serile de weekend in care #StamAcasa, in aceasta complicata perioada de izolare sociala, in evenimente cu premiere de cinema online.…

- Termenul limita de inscriere pentru Bursa „Alex. Leo Serban”, acordata de platforma Conceptual Lab la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, a fost prelungit pana pe 27 martie 2020. Valoarea bursei destinate cineastilor aflati la primul sau al doilea lungmetraj, jurnalistilor…

