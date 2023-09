Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de festival incepe sa se instaleze in Oradea, orașul care peste doua saptamani va gazdui un maraton cinematografic, la cea de-a șasea ediție TIFF Oradea. Programul acestei ediții cuprinde peste 30 de titluri sonore, filme premiate in marile festivaluri internaționale, dar și un numar record…

- Dupa o vara plina, sambata si duminica au loc ultimele evenimente pe tramvaiul platforma din Piața Unirii. Ultimul weekend de concerte din Piața Unirii aduce doua evenimente, sambata si duminica. Sambata, 16 septembrie, ora 20: Reissa Peștenaru, concert de muzica ușoara și jazz Reissa este absolventa…

- Orașul Varșeț și Organizația turistica din Varșeț organizeaza, in perioada 14-17 septembrie 2023, cea de-a 65-a ediție anuala a „Zilelor recoltei” sau „Zilele culesului de struguri”. „Zilele culesului de struguri”, sau așa cum spun localnicii „Grozdjebal”, este cel mai mare, cel mai vechi și cel mai…

- Pompierii Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta din Romania au actionat pentru stingerea a 370 de incendii in ultimul weekend. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in ultimele 72 de ore, pompierii au actionat pentru gestionarea a 5.491 de situatii de urgenta inregistrate…

- Programul prin care Profi face mai buna calitatea serviciilor și eficiența magazinelor sale incredințand managementul acestora unor Parteneri cu experiența ajunge la 1200 de magazine la finalul acestei luni. “Este un program in care toate parțile implicate au de caștigat,” afirma Magda Amarie, Directorul…

- SEASTREET – prima ediție a festivalului internațional de teatru de strada – va avea loc la Constanța in ultimul weekend al lunii, in perioada 28 – 30 iulie. Evenimentele principale vor avea loc in Piața Ovidiu, iar paradele se vor desfașura pe traseul: bd. Tomis – traseul dintre kilometrul 0 al Constanței…

- PROGRAM – Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2023: Concerte, spectacole folclorice, proiecții de filme documentare și focuri de artificii 22-23 iulie 2023 | PROGRAM – Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2023: Concerte, spectacole folclorice, proiecții de filme documentare și focuri de artificii In zilele…

- La Siret au loc in weekend Zilele și Nopțile orașului, eveniment care cuprinde Festivalul „Minoritars", ateliere de muzica, ateliere de scriere creativa pentru tineri, recitaluri etc.Programul pe zile: 7 iulie, la ora 12.00 – Atelierele de scriere creativa pentru tineri, sezonul ...