Stiri pe aceeasi tema

- Campania vizuala a celei de-a 21-a editii a Festivalului International de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca) transmite un mesaj lipsit de orice urma de echivoc: „Make Films, Not War!” (Faceti film, nu razboi). Filmele competitiei din acest an nu vorbesc explicit despre perioada tulbure pe…

- Traim vremuri tulburi. La doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, un conflict armat e in plina desfașurare. In condițiile in care escaladarea și alimentarea lui nu fac decat sa altereze promisiunea de pace in regiune, campania vizuala a celei de-a 21-a ediții a Festivalului Internațional…

- TIFF 2022 anunta tema campaniei de imagine, selectia de filme din Competitia Oficiala si Premiul de excelenta, oferit actritei Maia MorgensternTraim vremuri tulburi. La doar cateva sute de kilometri de granita Romaniei, un conflict armat e in plina desfasurare. In conditiile in care escaladarea si alimentarea…

- Traim vremuri tulburi. La doar cateva sute de kilometri de granița Romaniei, un conflict armat e in plina desfașurare. In condițiile in care escaladarea și alimentarea lui nu fac decat sa altereze promisiunea de

- Noua cinematografie israeliana va fi in centrul atentiei la cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Film Transilvania. In program se regasesc filme si documentare puternice, un serial fascinant, dar si intalniri cu regizori, profesionisti din industrie si oficialitati care vor intra…

- Noua cinematografie israeliana va fi in centrul atentiei la cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Film Transilvania. In program se regasesc filme si documentare puternice, un serial fascinant, dar si intalniri cu regizori, profesionisti din industrie si oficialitati care vor intra in…

- Premiate la Berlinale și aplaudate la Cannes, recompensate cu distincții importante la San Sebastian și apreciate de juriul de la Veneția, primele titluri confirmate anul acesta in selecția oficiala TIFF marcheaza revenirea pe marele ecran a unora dintre cei mai apreciați cineaști ai momentului. Intre…

- Premiate la Berlinale si aplaudate la Cannes, recompensate cu distinctii importante la San Sebastian si apreciate de juriul de la Venetia, primele titluri confirmate anul acesta in selectia oficiala TIFF marcheaza revenirea pe marele ecran a unora dintre cei mai apreciati cineasti ai momentului.…