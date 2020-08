Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Colectiv” va fi anul viitor primul documentar romanesc nominalizat la premiile Oscar, anunța președintele Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) Cluj-Napoca, Tudor Giurgiu, anunța MEDIAFAX.Tudor Giurgiu a declarat vineri la gala de deschidere a TIFF ca se bucura ca festivalul…

- Festivalul International de Film Transilvania - TIFF isi deschide vineri seara portile, in centrul municipiului Cluj-Napoca, programul din perioada 31 iulie - 9 august cuprinzand filme noi, in premiera in Romania, in cateva dintre sectiunile traditionale, precum Ziua HBO, Zilele Maghiare, precum si…

- Organizatorii unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzica din Europa, UNTOLD, vin cu surprize pentru fanii festivalului pentru cele patru zile in care sute de mii de oameni ar fi trebuit sa invadeze Cluj-Napoca in aceasta vara. Este experiența unica, plina de magie, pe care o așteapta, in fiecare…

- Iasul se afla printre cele mai rentabile orase din Europa pentru investitiile new-tech. Orasul nostru se situeaza pe locul 2 la categoria cost-effectiveness (n.r.-eficienta costurilor) in clasamentul „Tech Cities of the Future 2020/21", axat pe gasirea acelor orase europene cu cele mai promitatoare…

- Compania aeriana Wizz Air retrage doua rute de pe Aeroportul Internațional Craiova, Bruxelles-Charleroi și Paris-Beauvais, incepand cu 1 iulie 2020, potrivit surselor Gazetei de Sud. Aceste modificari ale zborurilor din Craiova vin ca urmare a deciziei Wizz Air de a retrage o aeronava din doua cate…

- In contextul desfașurarii Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XL-a, doar in mediul on-line, avem placerea de a anunța faptul ca Municipiul Sebeș a acordat titlul de cetațean de onoare scriitorului și traducatorului francez Jean Poncet, inițiatorul proiectului privind traducerea integrala a operei…

- Potrivit sursei citate, activitatea proxeneților din Dej dateaza de aproape zece ani, timp in care și-au cumparat mașini de lux, au construit vile, au cumparat apartamente scumpe in Cluj-Napoca, au spart sute de mii de lei pe consumații in cluburi și s-au imbracat din cele mai scumpe magazine din Europa.…