- Filmul australian "Babyteeth: Prima iubire", de Shannon Murphy, a primit Trofeul "Transilvania", sambata, la Gala TIFF."Babyteeth" spune povestea unei adolescente, Milla, care are probleme grave de sanatate. Cand se indragosteste de Moses, un traficant, parintilor Millei le pica cerul in cap.…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost prezent la Gala de inchidere a Festivalului International de Film Transilvania, eveniment ce a avut loc, in 8 august 2020, in Piata Unirii din Cluj-Napoca. Gheorghiu promite sprijin pentru f

- La Muzeul de Arta Cluj-Napoca, duminica, 2 august, in cadrul celei de-a XIX – a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), fotograful satmarean Remus Țiplea și-a expus fotografiile care fac parte din proiectul „Jurnal de pandemie”. Vernisajul expoziției a fost moderat de catre…

- Rehizorul Tudor Giurgiu a declarat vineri, 31 iulie, la gala de deschidere a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, ca, in cadrul evenimentului, filmul documentar ”Colectiv” va avea o proiecție speciala, saptamana viitoare.”Daca nu ati vazut filmul documentar romanesc…

- Actrita Maria Ploae va fi recompensata cu premiul de excelenta la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania, care va avea loc intre 31 iulie si 9 august.Ea va primi distinctia la gala de inchidere, pe 8 august, organizata pentru prima data in aer liber, in Piata…

- Sunt antrenori de poveste care au construit istoria fotbalului nostru, fara sa poata cuceri Cupa Romaniei. Sunt jucatori emblematici care au bucurat generații de romani, dar fara sa ridice acest trofeu. Jurnaliști marcanți care au trait alaturi de Cupa in momentele ei importante. Și, mai mult decat…

- Dunas, un spectacol extraordinar pus in scena de Sidi Larbi Cherkaoui și Maria Pages, va putea fi vizionat maine seara, 19 iunie, la ora 18:55, pe https://www.sibfest.ro/fits-online , cu acces gratuit, in cadrul unei miniserii a Intalnirilor JTI, prezentate la Festivalul Internațional de Teatru de…

- Cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) va avea loc intre 31 iulie si 9 august 2020, au anuntat joi organizatorii. Amanat din cauza masurilor impuse de autoritati in in incercarea de a opri raspandirea noului coronavirus, TIFF propune acum multe proiectii in aer…