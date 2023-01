Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Puștiu a trecut printr-un miracol divin! Cantarețul s-a confruntat cu probleme grave de sanatate, insa s-a vindecat ca prin minune intr-un loc sfant. Liviu Puștiu a impartașit, in exclusivitate, intreaga experiența la Antena Stars.

- Fanița Modoran trece prin momente grele, iar ea a povestit ce se intampla in familia ei in aceste momente. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a marturisit ca tatal ei se confrunta cu grave probleme de sanatate și nu este bine deloc. Iata ce dezvaluiri a facut…

- Bianca Dragușanu s-a confruntat cu probleme de sanatate, din cauza carora a ajuns la perfuzii. Vedeta a marturist la Antena Stars momentele neplacute prin care a trecut, dar și care a fost motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor.

- Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din Romania. Cantarețul a postat, in urma cu puțin timp, un mesaj pe rețelele sociale. Maestrul a luat decizia de a-și anula concertul programat pe data de 25 decembrie la Sala Palatului. Care este motivul pentru care și-a amanat…

- Jador este din ce in ce mai activ pe rețelele de socializare, iar cantarețul impartașește cu fanii fiecare moment din viața lui. Jador a marturisit ca starea lui de sanatate nu este una buna și ca se simte rau. Iata ce a pațit cantarețul!

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- Roxana Vașniuc trece prin momente grele. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit un inerviu de-a dreptul emoționant. Cu ochii in lacrimi, blondina a povestit cat de greu ii este in aceasta perioada. Este foarte afectata de problemele de sanatate cu care se confrunta femeia care i-a dat…

- Ella Tina trece prin momente cumplite dupa moartea mamei ei. Ce spunea bruneta despre problemele grave de sanatate cu care s-a confruntat femeia care i-a dat viața, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cu ce boala nemiloasa s-a luptat pana la ultima suflare.