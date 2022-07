Stiri pe aceeasi tema

- Doliu imens in presa romaneasca dupa anunțul morții premature a jurnalistei Vlascenau Gabriela. Tanara și-a dedicat o bucata buna din timpul sau problemei refugiaților ucraineni din Gara de Nord, oferindu-le ajutorul și susținerea necondiționata. Decesul sau a fost anunțat de o buna prietena de-a sa,…

- Vineri, 17 iunie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pe raza localitații Scarișoara unde o femeie a reclamat faptul ca partenerul sau se manifesta in mod violent și distruge bunuri. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe…

- Detalii terifiante in cazul femeii in varsta de 87 de ani care a fost gasita decedata in casa, duminica. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis ca a fost dispusa punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui barbat pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, omor calificat…

- TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia O femeie in varsta de aproximativ 40 de ani a fost gasita luni, 6 iunie, decedata in propria locuința din municipiul Alba…

- CRIMA de Paștele 2022: O femeie și-a batut soțul pana l-a omorat, in propria locuința CRIMA de Paștele 2022: O femeie și-a batut soțul pana l-a omorat, in propria locuința Un barbat de 63 de ani a fost gasit duminica mort in locuința lui din Borșa, județul Maramureș. Polițiștii au stabilit ca acesta…

- Pompierii damboviteni au actionat pentru stingerea unui incendiu la o casa din comuna Runcu, iar in interior au gasit o femeie de 69 de ani carbonizata, informeaza, luni, ISU Dambovita, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La data de 15 aprilie a.c., in jurul orei 20.30, Politia orasului Huedin a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, o persoana necunoscuta ar fi patruns in locuinta unei femei in varsta de 34 de ani, din orasul Huedin, de unde ar fi sustras telefoane mobile si 3.600 de lei, fiind…

- Tragedie la Calarasi Este vorba despre un barbat, in varsta de 71 ani si fiica acestuia, in varsta de 42 ani, care au fost gasiti decedati in locuinta, cu multiple leziuni prin injunghiere, azi, 12 aprilie 2022. La locul accidentului au fost trimise echipajele competente pentru a stabili cu exactitate…