- Ancheta Uniunii Europene cu privire la subvențiile pentru vehiculele electrice fabricate in China exportate in Europa ar putea face mai mult rau decat bine, a spus vineri directorul financiar al BMW, avertizand asupra unei eventuale reacții a Beijingului. Walter Mertl a spus ca nu a aprobat tarifele…

- Investigatia anuntata miercuri de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul despre Starea Uniunii, va stabili daca se justifica o eventuala crestere a tarifelor vamale, pentru a proteja producatorii din UE de “avalansa” de importuri de vehicule electrice chinezesti mai ieftine. “China…

- Piața europeana este „inundata” de mașini electrice fabricate in China, unde companiile primesc subvenții mari de la stat, subvenții ce le permit companiilor sa vanda aceste mașini in Europa la prețuri anormal de mici. Pornind de la aceasta idee, Comisia Europeana va deschide o ancheta, a anunțat Ursula…

- Producatorul auto gigant din China BYD iși va lansa marca de lux Denza in Europa la Salonul IAA Mobility de la Munchen luna viitoare. Denza a fost creata ca parte a unei companii mixte intre BYD și Mercedes-Benz in 2010 și face acum parte din baza marcilor BYD din China, deasupra BYD, dar sub brandul…

- Producatorii de automobile europeni sunt ingrijorați de o „invazie” a mașinilor electrice chinezești ieftine in regiune, ceea ce a determinat Renault sa spuna ca iși propune sa reduca costurile de producție pentru modelele sale electrice cu 40%. CFO-ul Renault, Thierry Pieton, a declarat ca cel mai…

