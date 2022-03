Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda apelurilor repetate catre populație de a nu mai da foc la intamplare vegetației uscate, oamenii par a nu fi speriați nici macar de perspectiva sancțiunilor. Așa se face ca ieri a avut loc cel mai grav incendiu de acest an, pe Dealul Istrița, acolo unde flacarile s-au extins și la padurea din…

- Doua aeronave din dotarea Forțelor Aeriene Romane participa, duminica dimineața, la stingerea incendiului de pe Dealul Istrița. Avioanele Spartan C-27 din cadrul Bazei 90 Otopeni și-au inceput misiunea in jurul orei 8.00, pentru a lichida complet ultimul focar, respectiv padurea de pin de pe raza localitații…

- Dupa mai bine de trei saptamani de la reluarea antrenamentelor, dintre care doua au reprezentat cantonamentul de la Rm. Sarat, antrenorul celor de la FC Buzau a tras unele concluzii dupa aceasta prima parte a pregatirilor. Cristi Pustai s-a aratat mulțumit de modul cum a decurs pregatirea in cantonamentul…

- Primarul general Nicușor Dan a explicat de ce nu i-a raspuns prefectului Alexandra Vacaru atunci cand aceasta l-a sunat miercuri seara in legatura cu greva de la STB: vorbise cu foarte multa lume, se facuse tarziu, iar ea avea atribuții limitate in aceasta chestiune.

- Prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, a declarat, joi, ca a incercat inca de miercuri seara sa discute cu Nicusor Dan despre greva de la STB, intrucat avea “semnale”, dar primarul nu i-a raspuns la telefon. “In cursul diminetii, avand in vedere ca am fost in imposibilitatea de a avea un dialog pana…

- Pana la sfarșitul lunii ianuarie buzoienii au posibilitatea sa viziteze o inedita expoziție organizata de Galeriile de Arta Buzau. Este vorba despre „Dealul Istrița ”, o expoziție de obiecte dintr-o zona mai puțin cunoscuta pentru valoarea sa etnografica. Exista oameni pasionați, colecționari de arta…

- Asociatia Municipiilor din Romania, structura asociativa al carei președinte executiv este primarul Constantin Toma, este solidara cu primarul din Timisoara, Dominic Fritz, si condamna cu fermitate orice actiune destabilizatoare care aduce atingere ordinii si statului de drept, dupa ce mai multi membri…

- Dupa ce Ladislau Boloni (68 de ani) a discutat cu Gazeta despre negocierile cu FRF pentru preluarea postului de selecționer și a dezvaluit ca nu a luat inca o decizie asupra ofertei federalilor, Andrei Vochin, consilierul președintelui Razvan Burleanu, a vorbit despre stadiul negocierilor. Andrei Vochin…