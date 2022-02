Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2022. Legea bugetului de stat pentru anul 2022 a fost publicata marți, 28 decembrie 2021, in Monitorul Oficial. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va putea…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a autorizat la plata ajutorul de minimis din programul de susținere a producției de legume in spații protejate pentru anul 2021, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.651/2021. La nivel national, au beneficiat de sprijin in cadrul acestui…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 25 noiembrie si pana in prezent a autorizat la plata suma de 936.328.606 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si din Bugetul National,…

- Peste 2.600 de producatori care s-au inscris, in acest an, in programul de susținere a producției de legume in spații protejate pentru obținerea ajutorului de 2.210 euro/1.000 mp au fost respinși de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, deoarece nu au indeplinit condițiile de eligibilitate.…

- Crescatorii de animale vor avea la dispoziție, in 2022, o suma de 564,7 milioane lei (114,1 milioane euro) pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, potrivit unei hotarari de Guvern, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pentru specia bovine, categoria bivolite…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza, prin Centrele Judetene, plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru diferentele cererilor aferente lunii iunie si trimestrul al II-lea 2021 (iulie si august) si cererile aferente lunii septembrie si trimestrului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat Campania de plati in avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unica de plata in anul 2021, in cadrul careia au fost declarati eligibili 745.155 de fermieri.

- Apicultorii pot depune, pana la data de 26 noiembrie 2021, cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2021, a anunțat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Astfel, au fost depuse,…