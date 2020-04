Plenul Camerei Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care dubleaza stimulentul financiar acordat copiiilor din familii defavorizate care merg la gradinița și creșa. Dublarea sumei pentru fiecare copil se va acorda incepand cu 1 ianuarie 2021. Proiectul de lege prevede creșterea ajutorului lunar de la 50 de lei The post Tichetele pentru copiii defavorizați, dublate ca suma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .