Tichetele de masă și de vacanță vor fi impozitate pentru bugetari Codul Fiscal o sa sufere modificari, iar bugetarii vor fi primii afectați. Bugetarii vor plati contribuție de asigurari sociale de sanatate pentru tichetele de masa și de vacanța. ”Baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in țara și in strainatate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile in domeniul securitații sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, o reprezinta caștigul brut care include valoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește o serie de modificari ale Codului Fiscal, iar bugetarii vor avea de suferit. Angajatorii vor plati contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru tichetele de masa si voucherele de vacanta acordate salariatilor. ”Baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale…

- Guvernul pregatește o serie de modificari ale Codului Fiscal, iar bugetarii vor avea de suferit. Angajatorii vor plati contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru tichetele de masa si voucherele de vacanta acordate salariatilor.”Baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale…

- Nu toți angajații primesc tichete de masa majorate de la 1 august. Guvernul spune ca doar anumite categorii de persoane se bucura de acesta majorare. Marcel Ciolacu a anunțat la finalul saptamanii ca Guvernul a aprobat creșterea valorii tichetelor de masa de la 30 de lei la 35 de lei, de la 1 august,…

- In prezent, Guvernul pregatește o serie de majorari semnificative de taxe și impozite, cuplate ca taieri de facilitați fiscale pentru agricultura și construcții, supraimpozitari pentru mediul de afaceri, precum și eliminarea voucherelor de vacanța.Confederația Patronala Concordia și Consiliul…

- Vila la pușcarie! Remus Truica, unul dintre cei mai bogați oameni ai Romaniei, inchis la Jilava, și-a amenajat celula cu AC și condiții de 5 stele. In timp ce batranii Romaniei sunt umiliți in azilele groazei, acolo unde traiesc in condiții greu de imaginat, pușcariașii celebri iși fac condiții de lux…

- Romania a ajuns tot mai dependenta de importul de materiale de construcții. Iar prețurile sunt pe masura. Aproximativ 70% din oțelul beton, țevi, table și alte materiale le cumparam din Turcia, Bulgaria, Grecia și alte țari europene.

- Guvernul taie facilitațile fiscale pentru angajații din construcții și agricultura. De la 1 septembrie, aceștia vor trebui sa achite contribuțiile la Sanatate, ceea ce va duce la scaderea veniturilor cu sute de lei. In acest moment, salariul minim in construcții este de 4.000 de lei brut, iar in mana,…

- Beneficiarii tichetelor sociale de 250 de lei pentru alimente și mese calde se confrunta de multe ori cu o problema care le da batai de cap: pur și simplu nu știu care este valoarea sumei disponibile, care poate fi aflata foarte ușor cu un simplu telefon la societațile care au emis cardurile. Daca intampinați…