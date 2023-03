Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri o Ordonanta de urgenta care vizeaza, printre altele, mentinerea masurilor de protectie sociala in cazul persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, care au beneficiat de majorari ale punctului de pensie, ale salariului minim sau ale cuantumului

- In vreme ce unii oficiali arunca pe piața semnale de alarma cu privire la nevoia de reforma a pensiilor și amenințarea ratarii unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), un secretar de stat din Ministerul Muncii arata ca probleme sunt de fapt in alta parte. Fii la…

- Unele entitați din Moldova vor fi obligate sa publice suma totala a plaților salariale achitate conducatorului. Acest lucru prevede proiectul de modificari și completari la Decizia privind remunerarea angajaților unitaților cu independența financiara, elaborata de Ministerul Muncii. Acesta a fost inclus…

- „Sprijinul pentru alimente si mese calde acordat romanilor vulnerabili continua si in 2023, odata cu majorarea cu 12,5% a pragului de venit pana la care se acorda dreptul. Astazi au fost virate sumele pentru prima transa de anul acesta, adica a transa a V-a din program, de care vor beneficiaza aproape…

- ”Am luat decizia, la finele anului trecut, sa asiguram acele tichete prin care sprijinim populatia vulnerabila pentru acoperirea cresterii preturilor la energie. Tichetele in valoare de 700 de lei urmeaza a fi distribuite incepand cu 1 februarie. Stiu ca domnul ministru Bolos a lucrat indeaproape cu…

- Numarul contractelor individuale de munca cu norma intreaga a crescut cu aproape 142.000 in ultima jumatate de an, in vreme ce numarul celor cu timp parțial a scazut cu aproape 120.000, dupa suprataxarea contractelor part time, adoptata de Guvern in vara, arata datele Ministerului Muncii, consultate…

- „Noi, cu Ministerul Muncii, care este implicat in proces cu lista de beneficiari, cu Ministerul Finanțelor, avem o relație foarte buna. Ar fi de intrebat cei care au emis acest comunicat și pe ce se bazeaza, ministerul meu iși respecta termenele aprobate de catre Guvern. Noi suntem in termen in momentul…

- Noi vești pentru romani despre voucherele de alimente! Tichetele sociale pe care le așteapta cu nerabdare mulți cetațeni vor fi oferite și pe parcursul anului 2023. Acestea au valoarea totala de 250 de lei și urmeaza sa fie livrate in patru tranșe, o data la doua luni. Iata detalii transmise recent…