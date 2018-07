Stiri pe aceeasi tema

- Caz socant la o companie de creditare din Capitala. Un barbat de peste 50 de ani s-a impușcat in cap in vazul angajaților. Barbatul a murit pe loc. Incidentul s-ar fi intamplat cu cateva ore in biroul companiei de creditare.

- Primii beneficiari ai voucherelor de vacanta sunt dascalii si pesonalul auxiliar din scoli care pana vineri, 4 mai, trebuie sa decida daca vor sau nu sa plece in concediu pe banii statului. Voucherele de vacanta vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele. Tichetele…

Dupa cativa ani in care voucherele de vacanta pentru bugetari au fost doar simple promisiuni electorale, in aceasta vara tichetele devin realitate. Primii beneficiari ai voucherelor de vacanta sunt dascalii si pesonalul auxiliar din scoli care pana vineri, 4 mai, trebuie sa decida daca vor sau nu sa

Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat

- Sute de angajati CFR protesteaza din nou in fata Ministerului Transporturilor din Capitala, luni dimineata, cerand aprobarea Statutului personalului feroviar, investitii pentru reabilitarea infrastructurii feroviare si achizitia de material rulant nou, precum si adoptarea unor solutii pentru evitarea…

- Cateva zeci de angajati ai Institutului pentru Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu din cadrul Spitalului Fundeni din Capitala protesteaza vineri pentru a doua zi consecutiv in curtea unitatii medicale, nemultumiti de regulamentul de sporuri aprobat de Guvern. Managerul institutului, Serban Bubunek,…

- Proteste in capitala in domeniul medical Medici, asistente, infirmiere, dar si personal auxiliar au protestat joi la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, dar si la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu din Capitala, principala nemultumire a acestora…

- Omul de afaceri Ion Țiriac a explicat cum a facut primii sai bani. Se intampla pe vremea cand era doar un adolescent. Magnatul Ion Țiriac, a carui avere se ridica la 1,2 miliarde de dolari , a explicat, intr-un interviu pentru TelekomSport, cum a facut primii sai bani. Ion Țiriac, care are o casa superba…