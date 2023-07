Tichetele de masă ar putea să fie taxate cu 10%. Abia ce se aprobase o valoare mai mare Cu o mana dau, cu alta iau. Cam așa s-ar putea traduce intenția guvernanților de a taxa cu 10% tichetele de masa, a caror valoare tocmai a fost majorata. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș (PNL), ia in calcul taxarea tichetelor de masa cu 10%, adica valoarea contribuției de sanatate – CASS, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale. Discuția se desfașoara la nivel de coaliție și a aparut pe fondul creșterii de catre Guvern a valorii tichetelor de masa acordate bugetarilor de la 30 de lei la 35 de lei, de la 1 august, decizie adoptata chiar in ședința de joi a executivului. In eventualitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

