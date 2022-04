Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completarea unor acte normative…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti seara, in exclusivitate la Antena 3, ce vor isi vor putea cumpara romanii cu voucherele care vor ajunge la cei cu venituri reduse. Acestea vor putea fi folosite in hypermarketuri, magazine si chiar in piete, de unde oamenii vor putea cumpara sase grupe…

- Președintele Klaus Iohannis a decorat mai mulți medici și asistenți medicali, pentru activitatea lor din timpul pandemiei de COVID-19. El le-a mulțumit pentru eforturile lor și a spus ca progresul catre un viitor sanatos al Romaniei necesita un sistem sanitar puternic și un corp medical bine pregatit.

- Summit extraordinar al NATO consacrat razboiului din Ucraina Summit NATO: Foto. nato.int. Liderii NATO discuta, la Bruxelles, noi masuri de raspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Grupul s-a adunat pentru „fotografie de familie” traditionala, înaintea întâlnirii…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații, joi dimineața, inaintea Summitului extraordinar al NATO, organizat la Bruxelles in contextul razboiului din Ucraina. Principalele declarații: Este al doilea Summit NATO intr-o luna de zile de cand Rusia a atacat complet neprovocata Ucraina. Ne intalnim pentru…

- Klaus Iohannis, prima reacție dupa ce romanii au facut cozi la benzina: De ce a fost alimentat valul de panica Klaus Iohannis, prima reacție dupa ce romanii au facut cozi la benzina: De ce a fost alimentat valul de panica Președintele Klaus Iohannis pune pe seama fake-news-ului valul de panica de miercuri…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații in urma Summitului Uniunea Europeana – Uniunea Africana, organizat la Bruxelles. Cum era de așteptat, președintele Romaniei a atins și cel mai fierbinte subiect care se afla in aceasta perioada pe buzele tuturor: criza din Ucraina și iminentul…

- Toti romanii care primesc bonuri de masa de la angajatori sau tichete cadou la diverse sarbatori trebuie sa stie ca angajatorii au obligatia de a le emite numai pe carduri.Cu alte cuvinte, vechile bonuri de masa de hartie sunt istorie incepand cu aceasta luna. „Tichetele de masa, de creșa,…