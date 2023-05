Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor financiar pentru tinerii parinți! Se aloca voucherele in valoare de 2.000 lei pentru a putea achiziționa produse de ingrijire pentru nou – nascuți. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat astazi plațile aferente trusourilor pentru nou – nascuți pentru un numar total de aproximativ…

- Ministrul Investitiilor, Marcel Bolos afirma ca, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) au acordat sprijin pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile din Romania, fie sub forma de carduri sociale pentru alimente, carduri de energie, pachete cu alimente sau vouchere…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, in consultare publica, Ghidul solicitantului „Comunitati de seniori – sprijin pentru persoane varstnice vulnerabile afectate de probleme locative“. Apelul, finantat Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, dispune de o…

- „Asa cum s-au clarificat lucrurile in spatiul public, responsabilitatea pentru aceasta gaura de 20 de miliarde si acoperirea ei este a Ministerului de Finante si lucrurile sunt cat se poate de limpezi. Noi discutam de modalitatea in care putem sa ne acoperim si noi gaura pe care o avem, riscul de pierdere…

- Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala, primele apeluri de proiecte urmand a fi deschise in trimestrul al doilea al acestui an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), potrivit Agerpres. In total,…

- Sprijinul pentru alimente și mese calde acordat romanilor vulnerabili continua și in 2023, odata cu majorarea cu 12,5% a pragului de venit pana la care se acorda dreptul. Cardurile pentru produse alimentare și mese calde au fost reincarcate cu o tranșa noua de 250 de lei. Un numar de 2,4 milioane de…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va implementa un pachet de masuri de 450 milioane de euro pentru a raspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt in situații dificile. Masurile vizeaza creșterea oportunitaților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat miercuri ca va implementa un pachet de masuri de 450 milioane de euro pentru mamele vulnerabile, anunța Mediafax.Potrivit unui comunicat al ministerului, mamele aparținand grupurilor vulnerabile vor beneficia de masuri de sprijin in valoare…