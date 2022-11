Tichete sociale de Moș Crăciun. Cine beneficiază de ajutorul de la Primărie Pe langa banii și voucherele sociale acordate de Guvern persoanelor cu venituri mici, primarul Clujului, Emil Boc, anunța și el pentru locuitorii municipiului un ajutor de Mos Craciun pentru cumparaturi in valoare de 400 lei. Cererile se depun pana la data de 29 noiembrie. Concret, Primaria din Cluj-Napoca a dublat cuantumul tichetelor sociale pe suport electronic pentru Programul „Alimente”, de care beneficiaza circa 7.250 clujeni. Valoarea tichetelor sociale a fost majorata dupa intrarea in vigoare a Hotararii de Consiliu local a Municipiului Cluj-Napoca nr. 791/2022. Cardurile vor fi alimentate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

