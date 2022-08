Tichete sociale de 250 lei. Ce produse puteți cumpăra în magazinele Kaufland Incepand cu luna august, este disponibila in toate magazinele Kaufland din țara plata cu tichetele sociale din programul „Sprijin pentru Romania”. Intr-o prima etapa, sunt acceptate cardurile sociale emise de Sodexo și Up Romania, anunța retailerul. Voucherele sociale pot fi folosite pentru achiziția de produse alimentare și de mancare calda, cum este și cazul preparatelor de la punctul Grill din parcarea magazinelor Kaufland. Clienții vor fi indrumați de catre angajații de la casele de marcat sa separe produsele alimentare de cele non-alimentare, care vor fi achitate folosind un alt mijloc de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

