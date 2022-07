Tichete sociale de 2.000 lei pentru mamele din medii defavorizate

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Guvernul a luat decizia ca un buget de 100 de milioane…

- Trusoul pentru nou-nascuți, ce consta intr-un tichet social electronic in valoare de 2.000 lei, va putea fi oferit și mamelor, cetațeni straini sau apatrizi, care provin din Ucraina, potrivit unui proiect de OUG repus in dezbatere publica de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. In esența,…

- Dambovița este, potrivit bilanțului la 31 martie al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, județul din regiune cu cele mai mari sume atrase din fonduri UE, ajungand la un total de 225 de contracte cu o valoare de 4.345.393.828 de lei. In ceea ce privește numarul de contracte, cel mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, lamurește cateva aspecte importante legat de folosirea voucherelor de 250 lei acordate persoanelor vulnerabile. Mai precis, ministrul o da la intors și spune, acum, ca nu exista o lista de alimente ce pot fi achiziționate cu aceste vouchere, chiar daca anterior declarase…

- Tichete sociale: Cați romani au primit pe carduri prima transa din ajutorul de 250 de lei Tichete sociale: Cați romani au primit pe carduri prima transa din ajutorul de 250 de lei Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat luni, ca peste 12.000 de romani au primit pe cardurile…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista magazinelor din tara in care pot fi folosite tichetele sociale pentru alimente in valoare de 250 de lei. Voucherele sociale sunt incarcate o data la doua luni cu cate 250 de lei, in patru tranșe pana la finalul anului. Luni, a inceput…

- Printre numirile de demnitari publicate ieri in Monitorul Oficial, una dintre ele trezește suspiciuni ca ar fi dedicație pentru un baron local. Conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) s-a umflat de ieri cu inca un demnitar. Este vorba de numirea doamnei Doina Iacoban in…

- Procesul de emitere, distribuire si incarcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru Romania” va demara incepand de miercuri, 1 iunie, a anuntat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).