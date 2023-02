Tichete sociale 250 lei. Din 20 februarie, intră două tranșe pe card Alimentarea cardurilor sociale pentru alimente și mese calde cu ajutorul de 250 de lei, suma acordata o data la doua luni persoanelor vulnerabile, se va face, incepand cu data de 20 februarie. Banii ar urma sa ajunga la circa 2,5 milioane de romani, iar o parte dintre aceștia vor primi doua tranșe. Este vorba de beneficiarii care au devenit eligibili dupa momentul acordarii celei de-a treia tranșe sau care au fost omiși din aceasta, insumand aproximativ 29.000 de persoane, potrivit datelor comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene in decembrie 2022. Restanțele ar fi trebuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pachetele cu alimente primite de la Uniunea Europeana și distribuite de catre primariile din țara catre persoanele care se afla in pragul saraciei ajung sa fie vandute de catre unii dintre beneficiari, la prețuri ce variaza intre 100 și 200 lei. Un astfel de caz ne-a fost semnalat astazi, de catre o…

- Cea de-a patra transa a ajutorului de 250 de lei a fost incarcata pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”, anunța Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Valoarea totala a acestei tranșe se ridica la peste 593 de milioane de lei si a ajuns la aproximativ…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- Social Saptamana viitoare, beneficiarii voucherelor sociale vor primi a patra tranșa de bani decembrie 7, 2022 11:43 Voucherele sociale din cadrul programului “Sprijin pentru Romania” urmeaza sa fie alimentate cu tranșa a patra de bani, in perioada 12 – 16 decembrie 2022. Potrivit graficului…

- Banii pentru voucherele pentru alimente vor ajunge la romani in perioada 19-23 decembrie, atunci cand vor fi alimentate cardurile cu cei 250 de lei, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. „Este un moment in care Romania, ca și multe alte state europene, se confrunta cu provocari acute, cu multiple…

- Programul “Sprijin pentru Romania” a fost prelungit pentru intreg parcursul anului 2023, cand Guvernul va distribui, o data la doua luni, cate un voucher de 250 lei. De asemenea, au fost adaugate noi categorii sociale care vor primi acest ajutor. In anul urmator, beneficiarii “Sprijin pentru Romania”…

- Romanii vulnerabili vor primi un sprijin financiar in anul 2023 pentru a plati facturile la energie electrica. O parte dintre romani iși vor putea plati facturile cu bani proveniți din fonduri europene. Mai exact, este vorba despre 1.400 de lei, primiți in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare. Printre…