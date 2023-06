Tichete sociale 250 lei. Când vor intra banii pe cardurile pentru alimente, în iunie Urmatoarea tranșa a ajutorului de 250 de lei pentru achiziția de alimente și mese calde urmeaza sa fie virata mai tarziu decat se aștepta toata lumea, potrivit unor surse din cadrul Guvernului. Daca inițial s-a vehiculat ca plațile vor fi efectuate in perioada 1-10 iunie, acum se vorbește de 15 iunie, potrivit Stirile ProTv , care citeaza surse din cadrul Guvernului. Ultima plata a fost efectuata inainte de Paștele Ortodox, in aprilie. Plațile se fac din doua in doua luni, fiind programate șase tranșe pentru acest an in valoare de 250 de lei, fiecare. De tichetele sociale de 250 de lei beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

