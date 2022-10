Tichetele sociale de 250 lei vor ajunge la beneficiari in luna decembrie inainte de sarbatori, promite Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, astfel incat cei care primesc voucherele sa le poata folosi de sarbatori. Acesta a mai anunțat ca programul va fi prelungit și anul viitor, fiind luat in calcul, cel puțin, primul semestru. „Am virat in cursul acestei saptamani 590 de milioane de lei. Pana acum totalul celor 3 tranșe a fost de 1 miliard 700 de milioane de lei. Deci este un angajament pe care ni l-am respectat. In perioada 19 decembrie pana in 22-23 decembrie onoram…