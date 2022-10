Stiri pe aceeasi tema

- Tichete sociale. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat cand intra cea de-a treia tranșa de 250 de lei a voucherelor pentru alimente. Toate detaliile interesante, in articolul de mai jos. Vouchere sociale de 250 de lei. Cea de-a treia tranșa de bani intra in curand…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a precizat, miercuri, ca plata pentru transa a treia a voucherelor sociale, in valoare nominala de 250 de lei, se va face in ultima saptamana din luna octombrie. El a dat, totodata, asigurari ca vor fi rezolvate situatiile privind intarzierile…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, 19 septembrie, ca pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi in continuare voucherele in valoare de 50 de euro, echivalent a 250 de lei. „Masura de vouchere sociale are doua componente: o componenta care se extinde…

- Lantul de supermarketuri Kaufland a anuntat ca accepta de acum plata cu tichetele sociale emise de Edenred. Astfel, toți beneficiarii programului „Sprijin pentru Romania” pot utiliza cardurile sociale in magazinele Kaufland din țara, indiferent de tipul acestora – Edenred, Sodexo sau Up Romania. Voucherele…

- Cea de-a doua transa a cardurilor sociale are 150.000 de beneficiari in plus fata de cei 2,48 milioane initiali, in urma actualizarii listelor de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Acestia vor primi cardurile pana in 3 septembrie. In 8 septembrie toate cardurile valide vor fi alimentate…

- Posta Romana va finaliza procesul de distribuire a tichetelor sociale de 250 lei, pana la sfarsitul acestei saptamani, la acest moment fiind emise toate cele 2,5 milioane de carduri pe care se incarca ajutorul pentru alimente si mese calde, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene…

- LISTA magazinelor și restaurantelor din Alba unde pot fi folosite vouchere sociale. Toate cardurile au fost emise Toate cele 2,5 milioane de carduri pe care se incarca ajutorul de 250 de lei pentru alimente si mese calde au fost emise, iar pana la sfarsitul acestei saptamani Posta Romana va finaliza…

- Cele 2,5 milioane de carduri cu ajutorul de 250 de lei pentru alimente și mese calde au fost emise. Poșta Romana le va distribui pana la sfarșitul lunii iulie, anunța Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).