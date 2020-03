Stiri pe aceeasi tema

- COD RUTIER 2020. Schimbari uriase la obtinerea si preschimbarea permisului. Vezi cum risti sa iei amenda chiar daca ai anvelope de iarna. Anul 2020 aduce noi modificari in Codul Rutier. Cele mai importante prevad noi reguli pentru cei care vor sa obțina permisul de conducere și obligativitatea ca persoanele…

- Tragedie in Maramureș in urma cu puțin timp. Un copil de 3 ani a MURIT in urma impactului Accident grav la Ponorata in urma cu putin timp. Un copil de 3 ani a fost accidentat de un autovehicul, este inconstient, intervine echipaj SAJ Tg. Lapus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START…

- Caz incredibil. O femeie de 26 de ani a imbatranit 30 de ani intr-o singura saptamana O femeie de 26 de ani care sufera de o maladie ciudata, a uimit lumea medicala dupa ce a imbatranit cu 30 de ani intr-o singura saptamana. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Sute de mii de oameni pot primii lunar 375 de lei. Vezi ce condiții trebuie sa indeplineasca Sute de mii de oameni pot primii 375 de lei lunar. Potrivit legii, cei care se incadreaza in aceasta categorie pot primii bani de la stat, insa cu anumite condiții. Care sunt pașii necesari pentru a intra in…

- COD RUTIER 2020. Schimbari uriase la obtinerea si preschimbarea permisului. Vezi cum risti sa iei amenda chiar daca ai anvelope de iarna Anul 2020 aduce noi modificari in Codul Rutier. Cele mai importante prevad noi reguli pentru cei care vor sa obțina permisul de conducere și obligativitatea ca persoanele…

- ALERTA la Sighetu Marmației in urma cu cateva minute. Incendiu pe strada Independenței Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures, a anuntat ca la Sighetu Marmatiei, pe strada Independentei a izbucnit un incendiu. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Macel pe șosele in ultimele doua zile: 19 persoane au murit, iar 33 au fost ranite grav in accidente Bilanț negru pe șosele in ultimele doua zile. La nivel national, s-au produs 44 de accidente rutiere, in urma carora 19 persoane au decedat, iar alte 33 au fost grav ranite. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- La Centrele Militare Zonale au inceput inscrierile pentru colegiile naționale militare, academiile militare și pentru școlile militare de maiștri militari și subofițeri. Inscrieri admitere in școlile militare 2020 – 2021: Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo – 9.12.2019 – 31.01.2020 –…