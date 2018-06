Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 50 de gospodarii au fost inundate si aproximativ 10 autoturisme au fost avariate de o viitura, joi, in comuna Vaideeni, judetul Valcea, unde raul Luncavat a iesit din matca. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile locale au incercat, vineri, sa evalueze pagubele. Satenii au scos, de…

- Duminica, Ghița, ”vedeta” orașului Alba Iulia, a fost surprins din nou in imagini, plimbandu-se pe mijlocul drumului, printre mașini. Situația a fost prezentata de atatea ori in ultima vreme, incat nu mai are nevoie de nicio descriere. Putem insa concluziona: albaiulienii sunt cu ochii pe porcul Ghița,…

- Autoritatile ar putea veni cu solutii pentru romanii care au electocasnice pe care nu le mai folosesc si pe care nu vor sale arunce in spatele blocurilor, de exemplu. Concret, se are in vedere oficializarea unui program “Rabla pentru electrocasnice”, care ar contribui nu doar la limitarea poluarii mediului,…

- In acest an, angajații de la stat primesc tichete de vacanța in valoare de 1450 de lei, care se pot folosi pentru a achiziționa servicii turistice pe teritoriul țarii noastre. Din județul Bacau s-au inscris in acest program 27 de agenții de turism... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii din Alba au facut joi patru perchezitii la Blaj si au depistat trei autoturisme cautate de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unor cetateni din municipiu. Cei doi barbati sunt banuiti de inselaciune, fals si tainuire, fapte…

- Autoritatile au fost informate – vineri dupa-amiaza -despre producerea a doua accidente, pe DN1, in zona Movila Vulpii, la mica distanta unul de celalat. In total au fost sapte masini care s-au lovit, cinci in prima dintre coliziuni. Pe langa faptul ca au fost doua persoane care au avut nevoie de ingrijiri…

- Un șofer a carui automobilul este inmatriculat in Moldova este cautat de autoritațile din Romania. Acesta a provocat un grav accident miercuri seara pe o șoseaua de centura a Bucurestiului, iar in urma celor intamplate inculpatul a fugit de la fața locului. Doua persoane au fost ranite.

- Un accident groaznic a avut loc de Florii, in Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit violent, un om a murit, trei se afla in stare grava, iar alti sapte sunt raniti. Update, ora 14:00. O alta persoana implicata in accident si-a pierdut viata. Din primele informatii, un carnagiu a avut loc in Baia Mare,…