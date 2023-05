Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca banii pentru cei 55.000 de elevi care nu au primit din septembrie pana acum tichetele educaționale in valoare de 500 de lei au fost virați vineri seara, 26 mai, in plina greva a profesorilor. Elevii au primit tichetele cu intarziere de 8 luni, cu puțin inainte de vacanța, adica la trei saptamani inainte sa se incheie cursurile anului școlar. In total, de tichetele educaționale au beneficat in anul școlar in curs peste 400.000 de beneficiari. „Am reușit incarcarea pentru toți copiii”, a transmis Marcel Boloș vineri seara…