Valoarea tichetelor de vacanța ar putea crește de la 1 ianuarie 2023, potrivit unui proiect de hotarare elaborat de Ministerul Muncii. Astfel, daca in anul 2022 voucherele de vacanța au fost in suma de 1.450 lei, de anul viitor aceasta ar urma sa fie majorata la 3.000 lei. De aceasta majorare se vor bucura, in […]