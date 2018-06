Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza pentru studenții Universitații de Medicina și Farmacie Carol Davila din București. Marți, 29 mai, de la ora 18.30, Virgil Ianțu ii așteapta la o intalnire cu singura emisiune-concurs de cultura generala din țara noastra, „Caștiga Romania!”.

- “ Psihologii se diferențiaza prin ceea ce arata și se aseamana prin ceea ce ascund“ Penitenciarul Iași, prin Serviciul Asistența Psihosociala, in colaborare cu Asociația E-Team Psychology și cu Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universitații “Alexandru Ioan Cuza“din Iași,…

- Peste 100 de reprezentanti ai mediului academic si cercetatori din tara si strainatate vor veni in perioada 17 – 18 mai la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi pentru a lua parte la cea mai mare conferinta internationala de informatica economica din Romania. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES,…

- Echipa de baschet feminin a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a terminat pe locul al III-lea Campionatul National Universitar de baschet feminin care s-a desfasurat la Pitesti intre 4 si 6 mai. La eveniment au participat sase echipe de la mai multe institutii de invatamant superior din tara…

- Daca Romania ocupa locul 4 in clasamentul general, cu cinci universitati in top, cele doua institutii de invatamant superior din Iasi sunt pe pozitiile 31-40, in cazul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, si 41+ in cazul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi. Universitatea…

- Dintr-un total de 56 de universitati de stat, sunt penalizate la buget doar 8: Universitatea din Bucuresti, ASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca si Universitatea de Vest din Timisoara (membrele consortiului), precum si SNSPA, Academia Nationala…

- Vineri, 16 martie, la Școala din Ogrezeni a avut loc o intalnire cu toți profesorii de limba franceza din zona de Nord a județului Giurgiu la care a participat și un reprezentant al Universitații din Sorbona, invitat de onoare al directoarei Școlii din Ogrezeni Cristina Nița. Școala din Ogrezeni este…