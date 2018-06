Tichete de vacanta 2018. A fost anuntata lista locurilor de cazare in care le puteti folosi Click aici pentru a consulta lista cu hoteluri si pensiuni >> Voucherele vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele si vor fi acordate proportional cu perioada lucrata, respectiv timpul de munca. Valoarea maxima a tichetelor de care beneficiaza un angajat este de 1.450 de lei, suma fiind impozabila. Tichetele de vacanta pot fi utilizate numai in hotelurile si in pensiunile din tara si vor fi acordate pana la data de 30 noiembrie 2018. In situatia in care un profesor nu doreste un astfel de voucher de vacanta, trebuie sa ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In județul Alba, 57 de unitați care acorda servicii de turism primesc voucere de vacanța. Este vorba atat de agenții de turism din Alba Iulia, Blaj, Campeni și Cugir, cat și de hoteluri, pensiuni și cabane, in marea lor majoritate situate in zonele montane. Acestea sunt: 1 Pensiunea Silinel Abrud 2…

- Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ) i-a chemat, astazi, pe directorii școlilor din județ intr-o ședința de lucru. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții IȘJ, temele discutate sunt legate de desfașurarea examenelor naționale de bacalaureat, in cazul absolvenților de liceu, și evaluarea…

- Portalul de anunturi OLX a anuntat ca va dezactiva anunturile de vanzare a voucherelor de vacanta. Reprezentantii OLX au declarat, vineri, pentru News.ro ca aceasta masura se afla deja in derulare. “La fel ca si in cazul voucherelor pentru biciclete, anunturile care pun in vanzare tichetele…

- Portalul OLX a anuntat ca va dezactiva anunturile de vanzare a voucherelor de vacanta. Reprezentantii OLX au declarat, vineri, pentru News.ro ca aceasta masura se afla deja in derulare. “La fel ca si in cazul voucherelor pentru biciclete, anunturile care pun in vanzare tichetele de vacanta sunt active…

- Vanzarea voucherelor de vacanta este ilegala, iar amenzile ajung la 27.000 lei, a anuntat miercuri ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a subliniat ca autoritatile iau in calcul inlocuirea acestor tichete, de anul viitor. ”In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHETE DE VACANTA 2018. "In anul 2018, institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) acorda o singura indemnizatie de vacanta sau o prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta…

- Veste buna pentru profesori! Au sosit voucherele de vacanța. Dascalii vor primi tichetele dupa ce le vor fi acordate salariile din luna mai. Voucherele vor fi procurate de conducerea unitaților de invațamant impreuna cu sindicatele și vor fi acordate proporțional cu perioada lucrata, respectiv timpul…

- Primii beneficiari ai voucherelor de vacanta sunt dascalii si pesonalul auxiliar din scoli care pana vineri, 4 mai, trebuie sa decida daca vor sau nu sa plece in concediu pe banii statului. Voucherele de vacanta vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele. Tichetele…