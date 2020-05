'Tichete de sportiv' de 150 de lei/lună, din acciza la alcool și țigări: propunere PSD în Parlament Realitatea cruda a sportului romanesc este ca mai avem doar 80.000 de copii participanti in sportul de performanta, iar din acestia fac pasul catre seniorat in procent de 15%, ceea ce inseamna ca este obligatorie acordarea unui stimulent financiar lunar, considera un grup de senatori PSD care a inregistrat in Parlament o lege pentru apariția unor „tichete de sportiv” in valoare de 150 de lei pe luna pentru sportivii de performanța legitimați la un club. „Sursa de finantare este asigurata din valoarea accizei pentru alcool si bauturi alcoolice, tigarete, tigari si tigari de foi in procent de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

