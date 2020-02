TICHETE DE MASĂ ŞI VOUCHERE DE VACANŢĂ, 400 de lei lunar pentru fiecare angajat. Anunţ de ultimă oră despre sumele deductibile TICHETE DE MASA SI VOUCHERE DE VACANTA. In prezent, 5% dintre angajatii din mediul privat utilizeaza platforma BenefitOnline.ro. ”Sumele alocate de companii pentru beneficiile angajatilor au ajuns anul trecut la 227 de milioane de lei (aproximativ 48 milioane de euro), fata de 114 milioane de lei, in 2018. Angajatii au directionat circa 77% din bugetele din 2019 pentru beneficii scutite total sau partial de taxe”, arata analiza BenefitOnline.ro. Datele analizeaza comportamentul a peste 183.000 de angajati, de la peste 300 de companii din mediul privat, care utilizau platforma de beneficii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

