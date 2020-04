"Am initiat astazi, impreuna cu parlamentari USR, UDMR, PSD si neafiliati, un proiect de lege prin care cerem acordarea de tichete de masa pentru angajatii aflati in somaj tehnic. Salariile acestora nu scad doar cu 25%, ci odata cu suspendarea activitatii le dispar si bonusurile sau indemnizatia de hrana. Este un lucru absolut normal si de bun simt ca statul sa intervina cu o masura de sprijin pentru cei care lucreaza in domeniile cele mai afectate de coronacriza. Astfel, am cerut ca: tichetele de masa sa fie acordate exclusiv pe suport electronic; prevederea sa fie aplicabila atat angajatilor…