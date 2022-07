Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor de masa va creste la 30 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de lei. ”De astazi, intra in vigoare […] The post Tichete de masa de 30 de lei și ajutor de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri mici, incepand de astazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .