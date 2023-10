Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).Noile ocupatii nu au fost inca publicate in Monitorul Oficial, pana…

- Social Valoarea tichetelor de masa, majorata in doua etape: 35 lei de la 1 august, 40 lei de la 1 ianuarie 2024 august 2, 2023 09:23 Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale, majorarea valorii tichetului de masa in contextul scaderii puterii de cumparare a populatiei,…

