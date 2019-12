Tichete-cadou de Sărbători. Veşti bune pentru angajaţi înainte de Crăciun 2019 Exista si vesti bune pentru multi angajati inainte de Sarbatorile de iarna. Cardurile si tichetele cadou se regasesc si in 2019 in topul preferintelor companiilor pentru a oferi angajatilor cadouri de Sarbatori, intrucat sunt scutite de impozite si taxe atat pentru angajati, cat si pentru angajatori. ”Cardurile si tichetele cadou sunt scutite de impozit pe venit si de taxe sociale salariale si patronale, in limita unui plafon maxim de 150 de lei per beneficiar. Companiile pot oferi carduri sau tichete cadou atat angajatilor, cat si copiilor minori ai acestora, de Craciun, Paste si 1… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

