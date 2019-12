Angajatorii pot sa acorde salariaților tichete cadou, cu ocazia Craciunului. Insa, in funcție de valoarea tichetelor, poate fi necesara plata unor taxe catre stat, care sunt ușor diferite pentru angajatorii din domeniul construcțiilor - aceștia datoreaza numai contribuția redusa la pensii.

Concret, exista un prag valoric ce impune taxarea tichetelor cadou acordate de Craciun, adica plata impozitului pe venit (in cota de 10%) și a contribuțiilor la pensii (in cota de 25%) și sanatate (in cota de 10%).

