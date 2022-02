Tichete-cadou 2022: Ce trebuie să respecte angajatorii ca să evite o amendă de până la 35.000 de lei Tichete-cadou 2022: Ce trebuie sa respecte angajatorii ca sa evite o amenda de pana la 35.000 de lei Regulile de acordare a tichetelor-cadou in acest an au fost modificate. Angajatorii trebuie sa respecte anumite norme, in caz contrar riscand amenzi usturatoare. De exemplu, tichetele-cadou pot fi acordate doar propriilor salariați, ai angajatorului. In caz contrar, amenda este de 35.700 de lei, potrivit avocatnet.ro. Pana acum, tichetele cadou puteau fi oferite și altor beneficiari, […] Citește Tichete-cadou 2022: Ce trebuie sa respecte angajatorii ca sa evite o amenda de pana la 35.000 de lei… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regulile pentru acordarea tichetelor cadou, schimbate: Pentru ce risca angajatorii amenzi de peste 35.000 de lei Regulile pentru acordarea tichetelor cadou, schimbate: Pentru ce risca angajatorii amenzi de peste 35.000 de lei Regulile in baza carora angajatorii pot acorda tichetelor cadou au fost schimbate…

- Un agent de poliție din Brașov a fost prins in flagrant in timp ce lua 700 de lei mita pentru a nu aplica o amenda unei persoane pentru o contraventie in trafic, transmite Directia Generala Anticoruptie printr-un comunicat de presa. Polițistul de la rutiera fost prins in flagrant, miercuri, in timp…

- Toti romanii care primesc bonuri de masa de la angajatori sau tichete cadou la diverse sarbatori trebuie sa stie ca angajatorii au obligatia de a le emite numai pe carduri.Cu alte cuvinte, vechile bonuri de masa de hartie sunt istorie incepand cu aceasta luna. „Tichetele de masa, de creșa,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez i-a transmis un avertisment jucatorului de tenis Novak Djokovic: va trebui sa respecte regulile anti-COVID ale țarii daca vrea sa participe la turneul de la Madrid, relateaza CNN.

- Angajatii IGSU atentioneaza responsabilii lacaselor de cult din tara sa respecte regulile de siguranta pentru a evita producerea incendiilor, in special in noaptea de Craciun pe stil vechi.

- ”In prag de sarbatori, mediul de afaceri din Romania, asa cum s-a obisnuit in fiecare luna decembrie din ultimii ani, trebuie sa inchida anul si totodata sa pregateasca de pe acum implementarea unor noi masuri fiscale care presupun uneori schimbari de strategii, de planificari si bugete deja aprobate…

- Tichetele cadou vor putea fi acordate exclusiv propriilor angajati, fiind interzisa acordarea lor altor categorii de persoane fizice. Acestea nu mai pot fi acordate si altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovare, protocol sau cheltuielile de reclama si…

- Orasul New York introduce vaccinarea obligatorie pentru toti lucratorii din sectorul privat al acestui mare stabiliment american.Decizia a fost anuntata de primarul Bill de Blasio si este prima de acest fel din Statele Unite. Va intra in vigoare la 27 decembrie. Angajatorii din orasul New York City…