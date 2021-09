Stiri pe aceeasi tema

- 22:30 – DOAMNE CE SHOW!! Ghetto Gang și Connect-R au adus focul ala blanao direct in studio! Daca nu ai prins treaba asta, trebuie sa te uiți chiar acum aici: https://www.facebook.com/VirginRadioRomania/videos/430699411963107 19:35 – Ana Baniciu ne-a cantat LIVE și On Air la Virgin Radio Breakfast cu…

- 14:30 – Marius Moga a venit la Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae și ne-a dat cel mai tare vibe! Sus Pe Top e piesa Virgin Radio și ai auzit-o deja la radio! Daca ai ratat live-ul cu Marius Moga, il poți gasi chiar aici: https://www.facebook.com/VirginRadioRomania/videos/141124278212406…

- Catalin Comiza este noua voce Virgin Radio! A trimis un demo catre noi iar colegii noștri au ramas impresionați! E clar ca il recomanda vocea și talentul! Te poți convinge singur, in curand! Catalin are 25 de ani și a mai cochetat cu radioul. De meserie este art director și spune ca „ii place sa...…

- Prietenia dintre gazdele show-ului de seara de la Virgin Radio și Roxen nu mai este un secret pentru nimeni. Astfel, Roxen, Liza și Fere s-au bucurat sa prezinte ascultatorilor, in premiera, piesa ,,Inima nu fi de piatra” un remake dupa Corina Chiriac cu o zi inainte de marea lansare. Roxen a dezvaluit…

- Au lansat colaborarea anului, Rita se numește piesa semnata de doi dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Intr-un interviu exclusiv, in show-ul de seara Virgin Radio, la Liza și Fere, artiștii au vorbit despre noua piesa, dar și despre casatorie, speranțe și prietenie. Ce a spus Connect-R despre…

- In perioada 30 iunie – 4 iulie 2021, Happy Color Romania va asteapta la un sejur de 5 zile, bogat in vitamine culturale, in Caravana cu Jocuri – festival de joaca, carte si arte. Jocuri educative, de societate si de stimulare a memoriei si a creativitatii, menite sa extinda limitele cunoasterii, ateliere…

- Socrul lui Ponta o duce bine la Curtea de Conturi: in 2020, lui Ilie Sarbu i-au crescut și pensiile, și salariul pe care-l primește de la stat. In total, el ia 41.000 de lei pe luna. Caștiga cu peste 33.000 de lei in plus pe an.Socrul lui Ponta ia 41.000 de lei pe luna – salariu uriaș la Curtea de Conturi+pensie…

- Irina Rimes pastreaza, pentru a doua saptamana consecutiv, primul loc in clasamentul Virgin Radio HOT 30. Irina Rimes a lansat ”N-avem timp” dupa mai bine de jumatate de an de la precedentul ei single, „Your Love”, inregistrat in colaborare cu Cris Cab. Rezultatul pare ca a fost pe masura așteptarii.…